Joe Biden a Varsavia, incontro con il presidente polacco Duda. Al centro, l'unità del "mondo libero"

Il presidente americano Joe Biden è a Varsavia. Da per un colloquio con il suo omologo, il presidente della Polonia Andrzej Duda, al palazzo presidenziale della capitale polacca.

La cosa più importante che “ci unisce sono i valori comuni come la libertà”, ha detto Biden incontrando Duda. “Riteniamo l’articolo 5 un obbligo sacro”, ha poi affermato il presidente degli Stati Uniti riferendosi all’articolo del trattato Nato secondo cui un attacco armato contro uno o più membri dell’Alleanza sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti.

Ad accoglierlo nel cortile del palazzo c’era una guardia d’onore delle truppe polacche sull’attenti. Dopo che una banda ha suonato gli inni nazionali, i due presidenti sono entrati all’interno per il bilaterale. Nel pomeriggio, Biden pronuncerà un discorso che rimarcherà l'unità del "mondo libero" a sostegno del popolo ucraino.

“La capacità dell’America di svolgere il proprio ruolo in altre parti del mondo si basa su un’Europa unita, un’Europa sicura” e “la stabilità in Europa è di fondamentale importanza per gli Stati Uniti in termini di nostro interesse, non solo in Europa, ma in tutto il mondo”, ha aggiunto Biden.

In mattinata aveva incontrato in via informale i ministri degli Esteri e della Difesa ucraini, Dmytro Kuleba e Oleksii Reznikov, a Varsavia per un vertice con gli omologhi statunitensi, il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin.

“Ciò che succede in Ucraina sta cambiando l’intero XXI secolo”, ha detto il presidente Usa nel corso dell’incontro con il ministro degli Esteri ucraino e il ministro della Difesa di Kiev, secondo quanto riferiscono i media polacchi.

Secondo Kuleba, il presidente americano ha assicurato che gli Usa “saranno con l’Ucraina sempre, fino alla vittoria”. Nel corso dell'incontro i ministri ucraini hanno presentato un elenco di attrezzature militari utili per l'esercito ucraino.

“Il presidente ha aggiornato i ministri sugli sforzi degli Stati Uniti per radunare il mondo a sostegno della lotta dell’Ucraina contro l’aggressione russa, anche attraverso gli incontri del presidente questa settimana in Belgio, e la significativa assistenza militare e umanitaria che gli Stati Uniti stanno fornendo all'Ucraina”, come riferisce la Casa Bianca.

Le due parti “hanno discusso di ulteriori sforzi per aiutare l’Ucraina a difendere il suo territorio”, ha poi spiegato la presidenza Usa, precisando che sono anche state discusse “le azioni in corso degli Stati Uniti per ritenere il presidente Putin responsabile della brutale aggressione della Russia”, “in coordinamento con alleati e partner, anche attraverso le nuove azioni sanzionatorie annunciate dal presidente a Bruxelles il 24 marzo”.

Il colloquio, che si è svolto all’Hotel Marriott, è il primo di persona tra l’inquilino della Casa Bianca e membri del governo ucraino dallo scoppio della guerra.

Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha scritto su Twitter: “Con Dmytro Kuleba discutiamo di questioni attuali e di cooperazione nelle direzioni politiche e di difesa tra Ucraina e America con il Segretario alla Difesa Lloyd Austin e il Segretario Antony Blinken”.