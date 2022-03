Ucraina, il Report dell’Oms: 18 milioni di persone colpite, 6,7 milioni gli sfollati interni

Secondo l'Oms sono 18 milioni le persone colpite in Ucraina, di cui 6,7 milioni sono sfollati interni e quasi 3 milioni sono fuggiti dal Paese.

"Le catene di approvvigionamento sono state gravemente interrotte e le scorte di medicinali stanno finendo. Gli ospedali stanno lottando per fornire l'assistenza ai malati e ai feriti". Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità , la situazione è al limite. I volontari hanno lavorato 24 ore su 24 per garantire un flusso costante di forniture sanitarie ai paesi vicini all'Ucraina affinché dispongano delle infrastrutture e delle competenze per soddisfare i bisogni urgenti dei rifugiati e per supportare il sistema sanitario ucraino nei bisogni sanitari immediati delle persone. L'Oms e i suoi partner stanno fornendo: generatori di ossigeno, generatori per mantenere l'alimentazione elettrica nelle strutture sanitarie interessate, defibrillatori, monitor, farmaci anestetici, garze e bende.