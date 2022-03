Mosca annuncia corridoi umanitari. Kiev rifiuta: sono verso la Russia

In un contesto piuttosto teso, la Russia ha offerto dei corridoi umanitari che non soddisfano le richieste di Kiev. "Vie d'uscite" per la popolazione che non piacciono all'Ucraina perché, come riportano i media internazionali, sarebbero tutte dirette verso Russia e Bielorussia, alleato di Mosca. In particolare dalla capitale è possibile raggiungere soltanto la Bielorussia, da Kharkiv c'è un solo corridoio verso il territorio russo. Il corridoio da Mariupol porta alla città russa di Rostov sul Don, vicino al confine con l'Ucraina, mentre da Sumy ci sono due corridoi, uno verso altre città dell'Ucraina e l'altro verso la Russia.

E così anche le evacuazioni costituiscono un braccio di ferro con Mosca che avviene dopo una notte di bombardamenti. E se le forze armate ucraine avrebbero "colpito una nave russa nel Mar Nero", una notizia al momento non verificabile, ciò che è appare più evidente, anche grazie alle foto satellitari, è l'avanzata delle truppe russe intorno a Kiev. "La Russia avrebbe iniziato ad ammassare truppe e mezzi militari alle porte della capitale in preparazione dell'atteso assalto". Nel resto dell'Ucraina continuano i bombardamenti, in particolare nella città portuale di Mykolaiv, nel Sud dell'Ucraina. Il primo cittadino ha denunciato attacchi ad alcuni edifici residenziali e ha condiviso sui social il video di un condominio avvolto dalle fiamme. Nella regione di Zaporizhzhia i militari russi avrebbero sparato sull'auto delle poste ucraine e poi, con un carro armato, vi sarebbero passati sopra. Due le vittime.