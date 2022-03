Ucraina: Israele blocca la vendita del software spia Pegasus a Kiev

Israele non venderà all'Ucraina il controverso software spyware Pegasus del gruppo Nso per paura della reazione russa alla vendita del sofisticato strumento di hacking a quello che è considerato un nemico regionale.

La notizia, riportata da media israeliani, arriva dopo che, negli ultimi anni, l'Ucraina aveva fatto ripetute pressioni su Israele per ottenere in licenza il software al fine di poterlo usare contro la Russia.

Israele ha sempre respinto le richieste avanzate, almeno dal 2019, probabilmente proprio per evitare problemi con la Russia, in quanto la vendita del software all'Ucraina sarebbe stata vista come un atto di aggressione contro i servizi di intelligence russi.

Un alto funzionario dell'intelligence ucraina ha affermato che la decisione di Israele ha lasciato Kiev "confusa". La vicenda è stata ripresa anche dal New York Times secondo cui un altro alto funzionario ucraino ha affermato che il suo governo sarebbe deluso da Israele. La tecnologia avrebbe, infatti, potuto essere utilizzata per monitorare i progressi militari della Russia nei mesi precedenti l'invasione e fornire a Kiev una migliore comprensione di ciò che stava per accadere.

La tecnologia Pegasus appartiene al gruppo NSO, che è stato recentemente inserito nella lista nera dall'amministrazione Biden dopo che diversi media hanno rivelato che la sua tecnologia veniva utilizzata da regimi autoritari per prendere di mira dissidenti, giornalisti, attivisti per i diritti umani e persino diversi funzionari del dipartimento di stato degli Stati Uniti, controllando le loro comunicazioni. Pegasus è un potente strumento che consente al suo operatore di infiltrarsi nel telefono di un bersaglio e di esaminarne il contenuto, inclusi messaggi, contatti e cronologia delle posizioni.

NSO ha rinunciato anche a un accordo per vendere Pegasus all'Estonia, un altro vicino diffidente nei confronti del Cremlino. Il ministero della Difesa israeliano ha dichiarato al New York Times che “le decisioni politiche relative ai controlli sulle esportazioni tengono conto di considerazioni strategiche e di sicurezza, che includono l'adesione agli accordi internazionali. Per una questione politica, lo stato di Israele approva l'esportazione di prodotti informatici esclusivamente a enti governativi, per uso legittimo e solo allo scopo di prevenire e indagare su criminalità e antiterrorismo”.