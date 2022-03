Joe Bastianich: "Ho aperto le porte di casa ai rifugiati ucraini"

Mentre il numero di rifugiati ucraini in arrivo in Italia aumenta ora dopo ora, e la ‘macchina dell’accoglienza’, da Nord a Sud, si mette in moto, chi può, in privato, cerca di capire e dare il proprio contributo.

Anche Joe Bastianich, imprenditore e musicista americano di origini italiane che, dal primo giorno di guerra, ha fatto suo il dramma dei rifugiati in fuga. Ha colto al volo l’occasione di poter seguire una troupe televisiva lungo il confine e, in un attimo, il passato da figlio di esuli istriani emigrati in America è riesploso in tutta la sua forza ed è scattato in lui l’istinto di fare la sua parte.

Al telefono da New York, ci racconta come ha vissuto questo viaggio verso il confine ucraino e quali emozioni ha risvegliato.

“Il 25 febbraio dovevo lasciare la tenuta di famiglia in Friuli Venezia Giulia per rientrare a New York e invece c' è stata l’invasione. Ho avuto l’occasione di seguire una troupe televisiva de ‘Le Iene’ diretta al confine ucraino con la Polonia. Era il primo giorno di guerra, non c’era nulla e nessuno ad aspettare le file di persone in fuga. Né tende di accoglienza, né volontari. Solo privati che offrivano soccorso. Mi hanno colpito i volti delle persone, donne e bambini senza uomini, la paura, lo spaesamento. Mi sono tornati in mente i racconti dei miei nonni, esuli istriani. Anche la mia famiglia è stata costretta a emigrare dall’Istria (annessa alla Jugoslavia di Tito dopo la Seconda Guerra Mondiale), ha vissuto nei campi di accoglienza e poi si è trasferita in America. Anche mio nonno non poté andare via, scappò solo mia nonna con i figli, senza quasi nulla. Avevano una casa, un lavoro e hanno dovuto fare le valigie e partire per sempre»

La condizione di figlio e nipote di immigrati è qualcosa che resta addosso?

Sempre. La condizione di figlio di immigrati è il tratto dominante di tutta la mia esistenza. Il sentirsi sempre fuori posto, in difetto, meno degli altri mi ha fatto soffrire da ragazzo, ma poi è diventato un vantaggio, mi ha strutturato. E' stata la spinta a fare sempre più degli altri e alla fine mi ha fatto realizzare la vita che volevo. Mi metto nei panni dei tanti ucraini che stanno lasciando la vita certa e sicura per l'ignoto, per l'incerto, arrivando in Paesi nuovi di cui non conoscono la lingua. Questo cambierà la loro vita, ma mi auguro anche che la certezza della propria identità possa essere una spinta a farli andare avanti e ad evolvere, come sono riusciti a fare loro.

È vero che accoglierà alcuni rifugiati nella tenuta di famiglia in Friuli?

“Sì ho dato disponibilità ad accogliere due nuclei familiari, siamo pronti. Abbiamo avviato la candidatura con la Regione Friuli Venezia Giulia e aspettiamo da un momento all’altro che ci contattino. Ci piacerebbe ospitare persone che vogliono restare in Italia, fermarsi e creare qui una nuova opportunità di vita".

L’Italia sta rispondendo con moltissima solidarietà all’appello degli ucraini, più che altri Paesi europei. La colpisce questa generosità?

Mi colpisce in positivo, ma dopo l’accoglienza ci deve essere integrazione. I miei nonni sono arrivati in America quando c’era bisogno, si cercavano gli stranieri e oggi la situazione è di nuovo di apertura verso chi arriva. Secondo me anche in Italia c’è possibilità non solo di accogliere, ma di far restare le persone che arrivano. Tra l’altro ci sono molte case vuote, soprattutto nei piccoli centri e nelle campagne. Tanti borghi oggi svuotati potrebbero ripopolarsi ospitando famiglie straniere. Mi auguro che colga questa opportunità. Io sono ottimista.