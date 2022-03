Ucraina, Kiev: "Policlinico bombardato a Kharkiv, 4 morti"

“L'esercito russo ha bombardato un policlinico a Kharkiv, nel distretto di Osnovyansky”, riferisce Ukrinform che cita la polizia della regione. Nell'attacco sarebbero morte 4 persone.

"Gli occupanti russi continuano a uccidere civili a Kharkiv. A seguito del bombardamento mattutino delle infrastrutture civili con lanciarazzi, 7 civili sono rimasti feriti, 4 dei quali sono morti", si legge nella nota, in cui si segnala che le forze russe hanno sparato sul policlinico nel quartiere Osnovyansky, dove si trova il centro degli aiuti umanitari, oggi verso le 7:45. “Non ci sono strutture militari nelle vicinanze”, viene precisato.

Più tardi la denuncia è arrivata anche dal governatore della regione Oleg Sinegubov. Stando a quanto riferito, l'aggressione sarebbe avvenuta in un poliambulatorio nel distretto cittadino mentre "venivano distribuiti gli aiuti umanitari". L'attacco denunciato dunque da due fonti non è stato ancora confermato dalle forze russe o verificato in modo indipendente e segue un'altra denuncia del governatore. Sinegubov ha riferito che le forze di “Mosca avrebbero fatto fuoco su una fila di persone in attesa di aiuti umanitari nei pressi del checkpoint di Nova Poshta, uccidendone sei e ferendone almeno 17”.

Secondo il governo circa “metà della popolazione di Kharkiv è fuggita dalla città, mentre il cibo e altri generi di prima necessità stanno diminuendo per chi è rimasto”. “Tra coloro che sono restati ci sono persone che possono camminare da sole, ma molti che non riescono a farlo, come gli anziani”, ha detto Hanna Spitsyna, che ha distribuito il cibo in un'area residenziale, mentre si udivano suoni di esplosioni nelle vicinanze.

Kharkiv è assediata dalle forze russe dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, con bombardamenti implacabili che hanno costretto le persone a dormire nelle stazioni della metropolitana e negli scantinati. Stando all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dalla data di inizio del conflitto in Ucraina, il 24 febbraio, fino al 21 marzo sono stati registrati almeno 64 attacchi a strutture sanitarie, con un bilancio complessivo di almeno 15 vittime.