Ucraina, Kiev punta al 70% del raccolto 2021 nonostante la guerra in corso

Parola d'ordine: salvare il raccolto. E' l'obiettivo dell''Ucraina che punta a raggiungere il 70% del raccolto dell'anno scorso nonostante la guerra. A dirlo Rostyslav Shurma, vice capo dell'ufficio presidenziale, che annuncia il lancio di un programma governativo per sostenere i produttori agricoli attraverso sussidi. Lo riporta il Kyiv Independent. Un decimo del grano mondiale proviene dall'Ucraina, mentre Russia e Ucraina sono collettivamente responsabili di circal'80% della fornitura mondiale di olio di girasole. I paesi in via di sviluppo dell'Africa settentrionale, dell'Asia e del vicino oriente sono tra i più dipendenti dall'Ucraina e/o dalla Russia, portando l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ad avvertire che l'invasione potrebbe portare a una crisi alimentare mondiale.