Ucraina, la Farnesina crea una casella di posta elettronica dedicata: export.crisiucraina@esteri.it.

L'"Unità di crisi per le imprese", istituita alla Farnesina su impulso del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, per aiutare le nostre aziende a far fronte alle conseguenze negative del conflitto russo-ucraino, ha creato una casella di posta elettronica dedicata: export.crisiucraina@esteri.it.

Uno strumento che permetterà di raccogliere le segnalazioni delle aziende esportatrici verso Federazione Russa, Ucraina e Bielorussia e di fornire loro informazioni sulle limitazioni agli scambi correlate all'impianto sanzionatorio UE/USA, dalle misure adottate da parte russa a ulteriori possibili effetti della crisi. La casella di posta contribuirà a facilitare il dialogo tra istituzioni e imprese con l'obiettivo di mitigare la contrazione delle loro attività sui mercati interessati e preservare la competitività dell'export verso quelle aree.

Un dialogo che la Farnesina intende intensificare anche attraverso l'immediata riattivazione di tavoli settoriali di ascolto delle rappresentanze economiche, coordinati dal sottosegretario di Stato agli Esteri, Manlio Di Stefano, e dal Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, l'ambasciatore Lorenzo Angeloni.