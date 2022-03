La prima ballerina del Bolshoi, Olga Smirnova, ha lasciato il teatro moscovita per entrare nel Balletto Nazionale olandese, che ne dà l'annuncio in un comunicato. La danzatrice aveva recentemente denunciato in modo esplicito l'invasione russa dell'Ucraina affermando che "rende insopportabile per lei continuare a lavorare nel suo paese".

“Sono contro questa guerra con ogni fibra della mia anima”, il messaggio dell'artista sui social.