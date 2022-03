Ucraina, la Procura di Roma apre indagine sulla scomparsa di un bambino italiano a Odessa

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla vicenda di un bimbo italiano di cui non si hanno più notizie da diverse settimane, da quando si trovava a Belgorod Dnestrovskij, in provincia di Odessa, in Ucraina, zona ora interessata dal conflitto.

A denunciare il fatto, nei giorni scorsi, è stato il padre del piccolo, Giovanni Arcangeli. Secondo quanto riferito dall'uomo, che non avrebbe più notizie del figlio dal 23 febbraio scorso, la moglie sarebbe responsabile di sequestro e maltrattamenti.