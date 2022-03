Ucraina, l'appello dell’Oms : “Servono urgentemente medicine e materiale sanitario”

Ossigeno e insulina, forniture chirurgiche, anestetici e kit trasfusionali: sono questi i materiali e le attrezzature sanitarie che servono urgentemente in Ucraina per sostenere il sistema sanitario nazionale a fornire assistenza ai malati e ai feriti. Le scorte si stanno esaurendo, dichiara l'Oms, per questo l'organizzazione delle Nazioni Unite ha organizzato un nuovo invio di materiale sanitario in Ucraina con due ventilatori consegnati agli ospedali di Kiev e 14 tonnellate di kit traumatologici e medicinali essenziali per l'assistenza sanitaria di base consegnati a Leopoli.

Gli articoli spediti includono anche generatori di ossigeno, generatori elettrici, defibrillatori, monitor, farmaci per anestesia, sali di reidratazione, garze e bende. "I prossimi giorni e settimane vedranno un flusso costante di forniture mediche, come parte degli sforzi per garantire l'accesso delle persone ai farmaci essenziali e alle cure mediche", dichiara l'Oms che, insieme all' Unicef e al Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), ha chiesto con forza la fine degli attacchi ai servizi sanitari ucraini ''una violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani". Tra il 24 febbraio e l'11 marzo 2022, l'OMS ha registrato un totale di 31 attacchi a ospedali e servizi di assistenza sanitaria sul territorio, con 12 morti e 34 feriti, di cui 8 feriti e 2 morti tra gli operatori sanitari.