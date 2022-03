Medvedev: "Le sanzioni dell'Occidente consolideranno la società russa"

Per il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev le "stupide sanzioni" che l'Occidente ha imposto alla Russia per far rivoltare il popolo russo contro il governo otterranno la reazione contraria, “consolideranno solo la società russa e non causeranno malcontento popolare” ha detto l'ex presidente russo in un'intervista a Ria Novosti.

Medvedev ha spiegato come "in effetti, l'Occidente sta cercando di influenzare i cittadini del nostro Paese, di ferirli con queste sanzioni. E, alla fine, di provare a metterli contro la politica del governo, contro la politica del presidente russo, sperando che alla fine si tradurrà in qualche tipo di problema per le autorità, che creerà problemi per le autorità".

Ma ha sottolineato come da suo punto di vista "le persone che stanno generando queste decisioni siano assolutamente inconsapevoli della nostra mentalità, non capiscano l'atteggiamento del popolo russo nel senso ampio di questa parola. Non capiscono le motivazioni dietro questa pressione, che quando tale pressione viene esercitata - e questa pressione non è sui grandi imprenditori, non sulle grandi imprese, è pressione su tutti - la società si consolida", ha aggiunto il vicepresidente.