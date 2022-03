Ucraina, Metsola: "Per Kiev fondi dal bilancio europeo"

"Nessuno due settimane fa avrebbe previsto l'estrema velocità con la quale i governi e le istituzioni hanno agito insieme, con provvedimenti come "il pacchetto finanziario da 1,2 miliardi per l'Ucraina". Lo dice in un'intervista sul Corriere della Sera Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. Rispetto alla candidatura dell'Ucraina all'Unione europea, Metsola ricorda che "ogni Paese europeo può diventare membro dell'Ue. Ma è chiaro che l'Ucraina, per quello che sta passando, ci sta domandando un ulteriore aiuto". Il riconoscimento da parte delle istituzioni europee "è qualcosa di cui gli ucraini hanno bisogno. Il Parlamento Ue è il posto in cui chiunque guardi alla democrazia può trovare la sua casa naturale".

Intanto la scorsa settimana nel Parlamento Ue "una larghissima maggioranza ha votato a favore dell'assistenza macro-finanziaria per Kiev. Siamo pronti a non ritardare alcuna decisione". C'è per questo "abbastanza flessibilità nel bilancio Ue. Ma avremo anche bisogno di vedere se è necessario un budget più alto,allora dovremo negoziarlo". Inoltre "stiamo esplorando le opportunità per sostenere il continuo funzionamento della Verkhovna Rada (il Parlamento ucraino, ndr ) e gli organi competenti "prenderanno una decisione sulla possibilità che il Parlamento Ue metta a disposizione della comunità ucraina dei locali da usare come hub a Bruxelles".

Venendo alla crisi energetica "l'Ue deve essere indipendente dal gas russo - sottolinea -. L'autosufficienza energetica non è solo una questione economica ma di sicurezza". Poi "se guardiamo alla pratica di accogliere in modo confortevole gli oligarchi russi nei Paesi Ue, è chiaro che deve finire e non torneremo più indietro". Per quanto riguarda, infine, la decisione di fornire armi a Kiev, "dobbiamo aiutare gli ucraini - commenta la presidente del Parlamento Ue - a difendersi dalla brutale aggressione russa con tutti i mezzi che ci sono, incluse le armi".

Letta: "L' Italia e l'Europa non sono in guerra con la Russia"

"L'Italia non è in guerra, l'Europa non è in guerra, i nostri Paesi non sono in guerra con la Russia. E' importante ribadirlo e dirlo con grande forza". Lo ha dichiarato il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, parlando con un gruppo di giornalisti a Bruxelles dopo il suo incontro con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. "Aggiungo anche che la Russia non è Putin, i russi non sono i nostri nemici. Secondo me è molto importante per evitare che si entri in una spirale dalla quale è molto difficile poi uscire", ha spiegato. "Noi crediamo che vada assolutamente protetta la libertà e l'incolumità del popolo ucraino. Credo che la giornata del discorso del presidente Zelensky al Parlamento europeo abbiamo rappresentanto una svolta nella storia europea e credo che abbia consegnato al Parlamento europeo quello che è sempre stato il sogno di David Sassoli, e quello per il quale David Sassoli e tutti abbiamo sempre lottato, cioè fare del Parlamento europeo la casa della democrazia europea", ha aggiunto.