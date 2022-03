Ucraina: "Nei prossimi tre mesi 80 mila donne partoriranno senza assistenza medica"

Tutto il peso del conflitto in Ucraina si riflette nell’allarme sanitario lanciato dal Fondo della Nazioni Unite (UNFPA): “circa 80 mila donne partoriranno nei prossimi tre mesi" in Ucraina senza poter accedere alla necessaria assistenza medica”. Una dato su cui ha espresso preoccupazione Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'Europa, durante un briefing dedicato all'emergenza in Ucraina.

Kluge ha poi ribadito che "L'Organizzazione mondiale della sanità condanna fermamente gli attacchi ai servizi sanitari in Ucraina". "Ad oggi -ha sottolineato il direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione- abbiamo 16 segnalazioni confermate di episodi e altre sono in fase di verifica. Non dovrebbe essere necessario dire che operatori sanitari, ospedali e altre strutture mediche non devono mai essere un bersaglio, in nessun momento, anche durante crisi e conflitti".