Oggi a Firenze la piazza della pace "incontrerà" in video collegamento il presidente Zelensky

Una piazza unita nel segno della pace con in video collegamento anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sono 10mila le persone attese oggi alle15, in piazza Santa Croce a Firenze per 'Cities stand with Ukraine', la manifestazione voluta dal sindaco fiorentino Dario Nardella.

L'iniziativa nasce con l'associazione dei sindaci europei Eurocities, che raggruppa più di 200 città europee di almeno 250.000 abitanti, di cui Nardella è presidente. Oltre 100 le città che hanno aderito all'appello. In programma anche un collegamento della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del sindaco di Kiev Vitalij Klyčko.

Numerose le adesioni già arrivate. In piazza Santa Croce ci saranno il segretario del Pd Enrico Letta, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, Pier Ferdinando Casini, il Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova, il deputato Fi Elio Vito.

Attesi anche i segretari generali della Cgil Maurizio Landini, della Cisl Luigi Sbarra, e della Uil Pierpaolo Bombardieri, insieme a Arci e Anpi.

Non mancheranno tra i sindaci il primo cittadino di Bologna Matteo Lepore o quello di Arezzo Alessandro Ghinelli del centrodestra. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha scelto invece di aderire all'appello organizzato una manifestazione- fissata alle 12 - davanti alla sede del municipio partenopeo. E nel capoluogo campano ci saranno anche il Presidente della Camera Roberto Fico e il leader dei M5S GIuseppe Conte.

L'iniziativa di Firenze “nasce per unire tutti gli europei con unico messaggio: chiedere la pace e esprimere solidarietà al popolo ucraino martoriato da questa guerra - ha spiegato Nardella -. La piazza di Firenze è aperta tutti, è nata per unire e non per dividere”.