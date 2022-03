Ucraina: l'Oms sollecita Kiev a distruggere agenti patogeni nei laboratori biologici

In Ucraina cresce la paura cresce. Ora si teme per i laboratori biologici che, in caso di bombardamento, potrebbero rilasciare agenti patogeni pericolosi per la popolazione. L' allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha invitato il Paese a distruggere i patogeni pericolosi, presenti nei laboratori di salute pubblica, per prevenire "eventuali fuoriuscite" che potrebbero diffondere malattie. L'Oms ha anche incoraggiato "lo smaltimento sicuro e protetto di qualsiasi agente patogeno" e si è messa a disposizione per assistere se necessario e ove possibile.

Ucraina, Oms: 24 strutture sanitarie colpite