Ucraina, Oms: test Covid crollati, temiamo un contagio sommerso

Prima dell'invasione russa "l'Ucraina aveva registrato una recente ondata di casi di Covid-19. I bassi tassi di test osservati dall'inizio del conflitto, indicano che è probabile ci sia una significativa trasmissione del virus non rilevata". A spiegarlo il direttore generale dell'Oms - l'Organizzazione mondiale della sanità - Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante un briefing da Ginevra. Questo "sommerso", abbinato a una bassa copertura vaccinale aumenterebbe il rischio - di qui le preoccupazioni espresse dall'Oms a Ginevra - "che un gran numero di persone sviluppi la malattia grave". Problema al quale si aggiunge una "carenza critica di ossigeno che si sta registrando nel paese, aggiunge il direttore dell'Oms, che "avrà un impatto sulla capacità di curare i pazienti con Covid

(AP Photo/Emilio Morenatti) Donne si prendono cura dei loro bambini malati in un seminterrato, usato come rifugio antiatomico, all'ospedale pediatrico Okhmadet nel centro di Kiev, Ucraina, lunedì 28 febbraio 2022.

"Almeno tre importanti impianti di ossigeno in Ucraina ora sono chiusi, e stiamo cercando modi per garantire un accesso all'ossigeno dai Paesi vicini e modi per consegnarlo in sicurezza dove è necessario". Ha ricordato Ghebreyesus. A fargli eco anche Jarno Habicht, rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità in Ucraina, secondo il quale è prioritario cercare di tenere fuori gli ospedali dal mirino degli attacchi russi: "Bisogna risparmiare le strutture sanitarie che devono restare operative, sicure e accessibili per tutti coloro che necessitano dei servizi essenziali di assistenza medica". L'appello di Habicht, che ha riportato la drammatica testimonianza di un ospedale di Novovolynsk - Ucraina dell'ovest - ed ha segnalato "la carenza di ossigeno arrivata ormai a livelli d'allarme". Questo perchè i camion non riescono più a trasportare il gas dagli impianti, ai centri sanitari del Paese, inclusa la capitale Kiev.

Oggetto principale del briefing di Ginevra, è la preoccupazione dell'Organizzazione mondiale della sanità su tutto il complesso di problemi legati all'assistenza medica ed alla protezione del personale medico derivati in un paese in guerra, bombardato dalle truppe russe: "L'assistenza sanitaria è sacra e la sua neutralità e il diritto a un accesso sicuro alle cure, devono essere rispettati e protetti - così l'appello dal direttore generale Ghebreyesus - occorre rispettare e proteggere operatori sanitari, pazienti, forniture, trasporti e strutture sanitarie". "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni non confermate di attacchi ad ospedali e infrastrutture sanitarie", ha riferito il numero uno dell'Oms, e risulta confermato un episodio avvenuto la scorsa settimana, nel quale "un ospedale è stato attaccato da armi pesanti,. con un bilancio di 4 persone uccise e 10 ferite, inclusi 6 operatori sanitari", ha precisato Ghebreyesus. Oms: "Urge un corridoio umanitario" "Arriverà domani in Polonia una prima spedizione con presidi per chirurgia d'urgenza ed altre forniture - così il direttore dell'Oms - è urgente creare un corridoio, per garantire agli operatori umanitari e alle forniture un accesso sicuro e continuo per raggiungere le persone che ne hanno bisogno". La prima spedizione che arriverà domani comprende 36 tonnellate di forniture per la cura dei traumi e la chirurgia d'urgenza, per soddisfare le esigenze di 1.000 pazienti, oltre ad altre forniture sanitarie per soddisfare le esigenze di 150.000 persone".

(Getty Images) Helena e suo fratello Bodia al passaggio di frontiera pedonale di Medyka, nella Polonia orientale il 26 febbraio 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina

Oms: i prossimi tre mesi servono 45 Milioni di dollari Per supportare la risposta alla crisi in corso in Ucraina, l'Organizzazione mondiale della sanità ha finora messo in campo 5,2 milioni di dollari - dal Fondo per le emergenze - ma le necessità dell'organizzazione per i mesi a venire, sono molto più elevati. Così Ghebreyesus: "I nostri bisogni per i prossimi 3 mesi sono di 45 milioni di dollari per l'Ucraina, e 12,5 milioni per sostenere i Paesi vicini".



"E' probabile che i movimenti di massa della popolazione contribuiscano ulteriormente alla trasmissione del virus, aumentando potenzialmente la pressione sui sistemi sanitari nei Paesi vicini". Così il quadro dal direttore dell'Oms. "L'Oms - ha spiegato - sta aiutando i Paesi vicini ad affrontare i bisogni sanitari chiave tra i rifugiati e gli sfollati, comprese le problematiche legate alla salute mentale e la necessità di assistenza psicologica, nonché il trattamento di malattie come Hiv, tubercolosi e cancro".