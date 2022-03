Ucraina, Papa Francesco: oggi la giornata di digiuno e preghiera per la pace

Oggi 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, avvio di Quaresima, è la "Giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina" indetta dal Papa: lo ricorda lo stesso Francesco su Twitter con hastag #PreghiamoInsieme. "Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!", è il messaggio allegato, tratto dalla invocazione per la pace in Medio Oriente dell'8 giugno 2014. "Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: 'mai più la guerra!'; 'con la guerra tutto è distrutto!'. Infondi in noi il coraggio di costruire la pace. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace".

Anche ieri il Pontefice, riprendendo le parole pronunciate nel novembre 2019 al "memoriale della pace" di Hiroshima, aveva rinnovato l'invito alla preghiera affinché tacciano le armi: "Eleviamo insieme un grido: Mai più la guerra, mai più il boato delle armi, mai più tanta sofferenza! Non smettiamo di pregare, anzi, supplichiamo Dio più intensamente".

Il Papa in apertura dell'udienza generale, questa mattina, ha salutato i fedeli con messaggi in varie lingue: "Iniziamo questa Quaresima in spirito di penitenza e di preghiera per implorare la misericordia di Dio su di noi e la pace per il mondo intero" ha detto ai fedeli di lingua tedesca. Ai fedeli di lingua inglese si è rivolto così: "Auguro che il cammino quaresimale, che oggi iniziamo con la preghiera e il digiuno per la pace in Ucraina, ci porti alla gioia della Pasqua con il cuore purificato e rinnovato dalla grazia dello Spirito Santo".

E a quelli di lingua francese ha detto: "Oggi entriamo nel tempo di Quaresima. La nostra preghiera e il digiuno saranno una supplica per la pace in Ucraina, ricordando che la pace nel mondo inizia sempre con la nostra conversione personale".

Poi ha ringraziato i polacchi: "Voi, per primi, avete sostenuto l'Ucraina, aprendo i vostri confini, i vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla guerra. State offrendo generosamente a loro tutto il necessario perché possano vivere dignitosamente, nonostante la drammaticità del momento. Vi sono profondamente grato e vi benedico di cuore!"