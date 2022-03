Ucraina: salvo il gatto Stepan, la star di Instagram in fuga dalle bombe

La fuga da Kharkiv

Fino al 24 febbraio scorso Stepan viveva a Kharkiv con la sua famiglia che ne pubblicava spesso sull'account 'loveyoustepan' fotografie accanto a calici di vino, davanti a una pizza o in situazioni di festa. A suscitare simpatia nei follower era l'espressione imperscrutabile del felino che sembrava suggerire noia o indifferenza. Il giorno dell’invasione russa però la tranquilla routine dell'animale e dei suoi padroni è stata sconvolta dalla guerra: in un lungo post di tre giorni fa è raccontato l'attacco a Kharkiv, che ha colpito proprio l'edificio in cui abitava la famiglia. Da qui il racconto social della fuga in treno verso Leopoli e il passaggio del confine polacco. Dalla Polonia, grazie all'aiuto di una associazione di blogger e influencer, sono riusciti a raggiungere la Francia per attendere il giorno in cui potranno tornare a casa. “Adesso stiamo bene" si legge nelle foto a corredo del post, in ucraino e in inglese. Si vedono alcuni momenti della fuga del gatto dall'Ucraina (in un trasportino, nel giaccone di una persona, in quello che sembra il vagone di un treno), ma anche drammatiche immagini di devastazione della città e dei palazzi di Kharkiv.