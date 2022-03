Ucraina, terzo generale d'armata russo ucciso in combattimento

Un terzo generale russo, capo di armata, è stato ucciso in Ucraina, hanno detto funzionari occidentali.

Non è stato confermato il suo nome, ma secondo il Guardian le Forze armate ucraine hanno riferito che si tratta del generale capo Andrey Kolesnikov, ucciso nel corso di combattimenti. Kolesnikov era il comandante della 29ma Armata combinata russa.

L'intelligence occidentale stima che circa 20 generali sarebbero stati impegnati nell'invasione dell'Ucraina, il che implica una percentuale di vittime relativamente alta, il che suggerisce che forse erano schierati insolitamente vicino alle linee del fronte. Secondo un funzionario dell'intelligence, ciò starebbe a indicare che le truppe russe in prima linea "non sono in grado di prendere decisioni da sole, mancano di consapevolezza della situazione o hanno paura di andare avanti".