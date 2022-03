Ucraina, Trump: "Putin, Xi e Kim sono intelligenti, Biden è un debole"

In un giorno come questo, Donald Trump non poteva farsi scappare l'occasione di dare un nuovo affondo a Joe Biden. Attorno al presidente Usa fioccano le critiche per le parole usate ieri a proposito di Vladimir Putin ("dittatore" e “macellaio”): un ex diplomatico Usa lo accusa di aver reso una situazione difficile e pericolosa, ancora più difficile e più pericolosa; alleati prendono le distanze (Macron critica l'appellativo “maiale”); e Mosca lo definisce “isterico e malato”. E così, il tycoon- che nella campagna elettorale per le presidenziali di due anni fa ha tra l'altro ripetutamente messo in dubbio la lucidità di Biden- coglie la palla al balzo e, da un palco assolato della Georgia, incentra il suo comizio sull'inquilino della Casa Bianca e le ultime vicende legate all'Ucraina. Trump non poteva lasciarsi scappare l'occasione di tornare sulle accuse al figlio di Biden, Hunter, che secondo il Cremlino avrebbe collegamenti con laboratori di armi biologiche in Ucraina. Le presunte attività illecite di Biden jr in Ucraina furono motivo di pressione da parte del tycoon sul governo di Kiev, pressioni che portarono al processo di impeachment contro lo stesso Trump.

L'ex presidente Usa non ha mai nascosto la sua ammirazione per i leader autoritari. Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un sono "intelligenti", dice dal palco della Georgia, mentre Joe Biden è "un debole". Il presidente "dovrebbe ricusarsi da qualsiasi cosa che abbia a che vedere con l'Ucraina" a causa delle attività che il figlio ha fatto nel Paese, continua Trump. Le sue insinuazioni sulle presunte attività illecite di Hunter arrivano proprio dopo che Mosca lo ha accusato di aver avuto addirittura un ruolo nei fantomatici laboratori per le armi biologiche in Ucraina. Durante il comizio, poi, Trump ha di nuovo avuto parole di apprezzamento per l'intelligenza di Putin: "Mi hanno chiesto se Putin sia intelligente, sì è intelligente", ma ha aggiunto che ha commesso "un grande errore" invadendo l'Ucraina, dopo aver fatto una "grande mossa negoziale" con le truppe sul confine.