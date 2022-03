Ucraina: ucciso il giornalista americano Brent Renaud

Un giornalista americano Brent Renaud, 51 anni, è stato ucciso e un suo collega è stato ferito a Irpin, nei sobborghi di Kiev, dalle forze russe. Lo ha reso noto con un post su Facebook il capo della Polizia della regione di Kiev, Andrei Nebitov. "Gli occupanti stanno cinicamente uccidendo anche i giornalisti dei media internazionali che stanno cercando di mostrare la verità sulle atrocità delle truppe russe in Ucraina.

Il giornalista e il collega rimasto ferito stavano filmando i profughi in fuga da Irpin quando sono stati sorpresi da colpi di arma da fuoco ad un checkpoint. Renaud è stato colpito al collo ed è morto all'istante, mentre il collega è stato trasferito in ospedale. In un video sui social si può ascoltare la versione del giornalista ferito che racconta di come Renaud sia stato colpito al collo dai proiettili.

Il racconto del reporter rimasto ferito