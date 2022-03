Un altro ufficiale russo cade sul campo: morto il vice comandante della Flotta del Mar Nero

Ancora un pezzo importante delle forze armate russe che cade in combattimento. Secondo fonti di informazioni ucraine, sarebbe stato ucciso il vice comandante della Flotta del Mar Nero russa, Andrey Pally. Sulle circostanze non si hanno per ora ulteriori notizie.

Ieri aveva perso la vita nei combattimenti il generale russo Andrei Mordvichev, comandante dell'ottava armata combinata. Prima di lui, sono caduti sotto i colpi ucraini Vitaly Gerasimov, Andrei Kolesnikov, Oleg Mityaev e Andrei Sukhovetsky, tutti generali esperti, veterani delle guerre combattute dalla Federazione negli ultimi trent'anni.