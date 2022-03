Ungheria, "porte aperte ai profughi. Respingeremo con forza i migranti illegali"

L'Ungheria ha aperto le porte ai rifugiati provenienti dall'Ucraina, ma continuerà a bloccare i migranti illegali "aggressivi". Così il ministro degli esteri, Peter Szijjarto, al Consiglio per i diritti umani dell'Onu, ricordando che "in una settimana hanno accolto più di 100mila persone".

Budapest ha inoltre adottato dei regolamenti che consentono ai cittadini diPpaesi terzi che studiavano o lavoravano in Ucraina "di entrare nel territorio dell'Ungheria senza motivo", ha detto ancora il ministro degli esteri indicando che il suo Paese "organizza trasferimenti verso gli aeroporti più vicini per consentire loro di ritornare a casa".

Secondo Szijjarto, "circolano false informazioni" sul fatto che i migranti illegali possano entrare nel territorio ungherese approfittando dell'afflusso di rifugiati in fuga dai combattimenti in Ucraina". "E' una bugia. La verità è che non permettiamo a nessun migrante illegale di entrare nel territorio ungherese e proteggeremo sempre l'Ungheria da queste persone", ha insistito.