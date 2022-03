Ucraina, Unhcr: "Quasi 4 milioni di rifugiati da inizio invasione"

Il numero di rifugiati ucraini che sono fuggiti dal loro Paese dopo l'invasione dell'esercito russo il 24 febbraio ha superato oggi la soglia dei quattro milioni. Lo hanno indicato i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr).

Complessivamente, 4.019.287 ucraini - principalmente donne e bambini - hanno lasciato il Paese per fuggire dalla guerra scatenata dalla Russia, secondo il dato aggiornato dal sito web dedicato dell'Unhcr. La sola Polonia ospita più di 2,3 milioni di queste persone.

"I rifugiati dall'Ucraina sono ora 4 milioni, 5 settimane dopo l'inizio dell'attacco russo - scrive su twitter l'alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi - Sono appena arrivato in Ucraina. A Leopoli, discuterò con le autorità, l'Onu e altri partner dei modi per aumentare il nostro sostegno alla gente colpita e sfollata da questa guerra insensata", è il messaggio di Grandi.