Ucraina, Zelensky: "Se i negoziati falliscono c'è il rischio di una Terza guerra mondiale"

"Dobbiamo usare qualsiasi modo, cogliere qualsiasi chance di poter parlare con Putin. Se questi tentativi falliscono, allora vuol dire che questa è la Terza guerra mondiale". Non usa mezze parole Volodymyr Zelensky in un’intervista all’emittente statunitense CNN.

Il presidente ucraino si è detto pronto a trattare con il presidente della Federazione Russa, ma ha avvertito che se i tentativi fallissero le probabilità di un terzo conflitto mondiale sarebbero altissime. "Sono pronto a trattare con lui. Ero pronto negli ultimi due anni. E penso che senza negoziati non possiamo porre fine a questa guerra", ha dichiarato Zelensky. "Se c'è solo l'1% di possibilità per noi di fermarla, dobbiamo coglierla. Dobbiamo farlo".

''Le forze russe sono venute per sterminarci, per ucciderci'', ha detto ancora il presidente ucraino, sottolineando che ''con la dignità del nostro popolo e del nostro esercito abbiamo potuto dimostrare di essere stati in grado di assestare un colpo potente, ma sfortunatamente la nostra dignità non sta salvando vite. Di qui la necessità di negoziare con il presidente russo Vladimir Putin''.

Nel corso dell’intervista il presidente ucraino è poi entrato nel dettaglio dei negoziati con la Russia. “Ci sono ''compromessi sull'integrità territoriale' dell'Ucraina che Kiev non può accettare” ha detto, “compromessi ai quali, come Stato indipendente, non siamo pronti a scendere''. Zelensky ha poi sottolineato la drammaticità della situazione attuale del loro Paese sotto attacco e rilanciato la necessità di una maggiore protezione dalla Nato. "Se fossimo stati membri della Nato, non sarebbe iniziata una guerra. Mi piacerebbe ricevere garanzie di sicurezza per il mio Paese, per il mio popolo", ha detto. "Se i membri della Nato fossero pronti a vederci nell'alleanza, allora dovrebbero farlo immediatamente perché qui la gente sta morendo ogni giorno”, ha aggiunto.

In merito alle parole di Putin riguardo alla presenza nel governo dell'Ucraina di neonazisti Zelensky ha ribattuto che il presidente russo Putin è capace di azioni orrende e le sue parole: “Non possono essere prese sul serio perché sono 'ridicole', ma allo stesso tempo molto pericolose e spaventose''. ”Se vede neonazisti nel nostro Paese, allora emergono molte domande su cos'altro è capace di fare per portare a termine la sua missione", ha detto Zelensky.