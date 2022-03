Ucriana, la minaccia russa: chiudere il principale gasdotto verso la Germania

La Russia ha detto che potrebbe chiudere il suo principale gasdotto verso la Germania se l'Occidente deciderà di vietare il petrolio russo. Il vice primo ministro Alexander Novak ha affermato che "un rifiuto del petrolio russo porterebbe a conseguenze catastrofiche per il mercato globale", portando i prezzi a più del doppio a 300 dollari al barile. Gli Stati Uniti hanno esplorato un potenziale divieto con alleati come un modo per punire la Russia per la sua invasione dell'Ucraina. Ma lunedì Germania e Paesi Bassi hanno respinto il piano. L'UE ottiene circa il 40% del suo gas e il 30% del suo petrolio dalla Russia e non ha facili sostituti se le forniture vengono interrotte. In un discorso alla televisione di stato russa, Novak ha affermato che sarebbe "impossibile trovare rapidamente un sostituto del petrolio russo sul mercato europeo". "Ci vorranno anni e sarà ancora molto più costoso per i consumatori europei. Alla fine, saranno colpiti peggio da questo risultato", ha affermato.

Indicando la decisione della Germania del mese scorso di congelare la certificazione del Nord Stream 2, un nuovo gasdotto che collega i due paesi, ha aggiunto che un embargo petrolifero potrebbe provocare ritorsioni. "Abbiamo tutto il diritto di prendere una decisione corrispondente e imporre un embargo sul pompaggio di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1".

La Russia è il primo produttore mondiale di gas naturale e il secondo produttore di petrolio greggio, e qualsiasi mossa per sanzionare la sua industria energetica danneggerebbe gravemente la sua stessa economia. L'Ucraina ha implorato l'Occidente di adottare un tale divieto, ma si teme che possa far salire i prezzi alle stelle. I timori degli investitori per un embargo hanno portato il petrolio greggio Brent a $ 139 (£ 106) al barile lunedì, il livello più alto da quasi 14 anni. Anche i prezzi medi della benzina nel Regno Unito hanno raggiunto il nuovo record di 155 pence al litro. Citando fonti anonime, l'agenzia di stampa Reuters ha riferito che gli Stati Uniti potrebbero essere disposti ad andare avanti con un embargo senza i loro alleati, anche se ottengono solo circa il 3% del loro petrolio dalla Russia.