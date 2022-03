Ue, Commissione: c’è accordo sulla legge dei mercati digitali

Il Parlamento europeo e il Consiglio Ue ieri sera hanno raggiunto un accordo sulla legge che dovrebbe porre fine agli abusi delle grandi aziende digitali. Stiamo parlando del "Digital Markets Act", Dma, la Legge sui mercati digitali. Il regolamento, approvato circa un anno dopo la presentazione della proposta (avvenuta nel dicembre 2020), è tra le prime iniziative di questo tipo a regolamentare in modo completo il potere di "gatekeeper" (guardiani dell'accesso) delle più grandi aziende digitali.

La proposta di legge punta a limitare il potere di mercato delle grandi piattaforme del web come Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Il testo prende di mira le multinazionali digitali designate come 'gatekeeper', ovvero capaci di influenzare il mercato, con una capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro o un fatturato annuo di 7,5 miliardi, e che operano servizi browser, di messaggeria o social media con almeno 45 milioni di utenti finali mensili nell'Ue.

"In questi anni abbiamo imparato che possiamo correggere casi specifici e punire comportamenti illegali, ma quando le cose diventano sistematiche, allora serve anche una regolamentazione. Per le aziende che svolgono un ruolo di “gatekeeper” ora il Dma stabilisce le regole del gioco", ha commentato la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager.

Questi guardiani dell'accesso al mercato digitale, individuati e designati in base a determinate soglie quantitative, saranno soggetti a una serie di obblighi e divieti definiti dal regolamento, in riferimento alle pratiche di mercato più sleali, che spesso creano o rafforzano barriere per altre imprese.

L'obiettivo generale è quello di garantire l'accesso della concorrenza ai servizi digitali controllati dai "gatekeeper".

Il testo giuridico dovrà essere licenziato in via definitiva sia dal Parlamento che dal Consiglio nei prossimi giorni per poi essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue. Le regole si applicheranno dopo sei mesi.

Le pratiche sleali dei 'gatekeeper'

"Quando un 'gatekeeper' si impegna in pratiche commerciali volte a favorire i propri servizi o a impedire ai propri utenti aziendali di raggiungere i consumatori, può bloccare o rallentare servizi preziosi e innovativi dei propri utenti aziendali e dei concorrenti", spiega la nota della Commissione. Fra le "pratiche sleali" ci sono, precisa ancora la nota, "l'imposizione di condizioni di accesso sleali alla propria app o al proprio store, o l'impossibilità per gli utenti di installare applicazioni da altre fonti", o di disinstallare software o applicazioni preinstallati.

Sanzioni e ammende previste dal regolamento

Il regolamento sarà attuato attraverso un sistema di vigilanza, in base alla quale la Commissione sarà l'unico esecutore delle norme, in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri. La Commissione potrà infliggere sanzioni e ammende fino al 10% del fatturato mondiale di un'impresa e, in caso di infrazioni ripetute, potrà aumentare le ammende fino al 20% del fatturato. In caso di violazioni sistematiche, la Commissione potrà anche imporre tutti i rimedi comportamentali o strutturali necessari per garantire l'efficacia degli obblighi, compreso il divieto di ulteriori acquisizioni che sarebbero rilevanti per l'infrazione.