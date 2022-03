Un aereo militare americano cade in Norvegia durante le esercitazioni Nato

I Marines Usa hanno confermato che un aereo con quattro militari a bordo è precipitato nel nord della Norvegia mentre prendeva parte alle manovre Nato chiamate “Cold Response”, un'esercitazione che coinvolge 200 aerei e circa 50 navi. La notizia è stata data dal Centro per il coordinamento dei soccorsi norvegese (Jrcc). Il V-22 Osprey doveva atterrare attorno alle 19 ora italiana, ma se ne sono perse le tracce poco prima delle 18.30. "Un aereo militare americano, Us Osprey, è stato dichiarato disperso alle 18:26 (1726 GMT) a sud di Bodo", ha affermato in una nota il servizio di soccorso della Norvegia settentrionale, aggiungendo che le condizioni meteorologiche nell'area erano pessime e che il velivolo "ha colpito il suolo".