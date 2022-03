Un caso di poliomielite in Israele: non accadeva dal 1989

Per la prima volta dal 1989 Israele si trova a fare i conti con la poliomielite. Lo ha reso noto il Ministero della Sanità secondo cui che riferisce di un bambino di quattro anni della zona di Gerusalemme che non era stato vaccinato. Un'indagine epidemiologica è stata condotta fra le persone che sono state in contatto con lui, nel timore di contagi.

Ieri il capo dei servizi di salute pubblica, la dottoressa Sharon Alroy-Preis, ha tenuto una conferenza stampa per ricordare ai genitori l'importanza di vaccinare tempestivamente i propri figli. Ha consigliato, secondo il Jerusalem Post, di anticipare la somministrazione della prima dose a 6 settimane dopo la nascita e la seconda a 12 settimane.

La preoccupazione del Ministero della sanità deriva fra l'altro dalla constatazione che fra i bambini di Gerusalemme la percentuale di queste vaccinazioni è di circa il 95%, ed è ritenuta insoddisfacente.