Un missile dallo Yemen contro l'Arabia Saudita durante le prove della Formula 1: la gara va avanti

Un missile caduto a poche decine di chilometri dal circuito di Gedda, dove erano in corso le prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1. L'attentato è stato rivendicato dai ribelli Huthi dello Yemen.

L'ordigno, sembra sganciato da un drone, ha colpito un impianto petrolifero dell'Aramco, scatenando un incendio e una altissima e densa colonna di fumo nero. Saudi Aramco è la compagnia nazionale saudita di idrocarburi e sponsorizza la F1 dal 2020.

Max Verstappen, della Red Bull, ha persino chiesto alla sua squadra via radio: "Sento odore di bruciato, viene dalla mia macchina?". Gli organizzatori della gara, le autorità locali ed i responsabili della F1 hanno voluto assicurarsi che si tenessero in condizioni di sicurezza. Anche i piloti hanno discusso tra loro sul da farsi, prima di decidere la ripresa delle prove.

Il Presidente di Formula One, Stefano Domenicali, ha rassicurato tutti: "Ho informato i piloti ed i team della situazione, sulla base delle informazioni avute. Siamo qui, siamo al sicuro". Quindi il GP dell'Arabia Saudita "può continuare come previsto"

"Abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni sul fatto che per l'Arabia Saudita la sicurezza è al primo posto e va garantita - ha spiegato Domenicali - Qui sul tracciato ci sono anche le loro famiglie per cui hanno attivato tutti i sistemi per proteggere l'area, la città e i posti dove andiamo. Ci fidiamo delle autorità locali perciò il weekend andrà avanti". "Abbiamo incontrato il capo della sicurezza, i team e i piloti - ha spiegato dal canto suo Sulayem - Gli obiettivi degli attacchi sono le infrastrutture, non i civili né la pista. Ci è stato garantito che siamo in un posto sicuro per cui andiamo avanti".

Intanto la coalizione araba ha denunciato "16 attacchi ostili" lanciati oggi dalla milizia yemenita Houthi: "Questa escalation di ostilità prende di mira gli impianti petroliferi, per minare la sicurezza energetica". Per questo l'Arabia Saudita chiede di tenere una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per condannare gli attacchi del movimento armato yemenita Ansar Allah (Houthi).

Ma intanto la coalizione guidata da Riad ha effettuato attacchi aerei in Yemen “contro fonti di minaccia”, in rappresaglia per gli attacchi missilistici: "L'operazione militare proseguirà fino al raggiungimento degli obiettivi".

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha condannato “fermamente gli ultimi attacchi terroristici Huthi contro l'Arabia Saudita”.

Dal canto suo, il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, ha denunciato che “i continui lanci di droni carichi di esplosivo da parte del gruppo Houthi verso la regione meridionale del Regno è un grave atto di terrorismo che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza regionale e per l'approvvigionamento energetico globale, in un momento in cui l'economia internazionale sta attraversando una fase delicata”.