Da Sora (Frosinone) alla frontiera con l’Ucraina: un viaggio per donare

“Tutto è iniziato diverse settimane fa aderendo a una campagna di aiuti umanitari per l'Ucraina organizzata nella mia città, Sora, da associazioni e volontari. Del resto, nel mio piccolo, ho sempre cercato di darmi da fare per le persone in difficoltà. Questa volta però, davanti a una simile catastrofe umanitaria, che oltretutto ci tocca così da vicino, ho sentito il bisogno di andare oltre la donazione o l'offerta che dir si voglia.”

A parlare Luca D’Ambrosio, da sempre impegnato nel sociale, giornalista e blogger, volontario e “sognatore”. Da un giorno all’altro ha deciso di partire, di fare qualcosa di concreto. Si è messo a disposizione come impacchettatore, facchino, autista consegnando i pacchi prima a Roma, presso la chiesa di Santa Sofia, e poi verso Siret, Romania, al confine con l'Ucraina.

“Abbiamo organizzato una consegna di materiale di aiuti umanitari raccolti qui in Italia: farmaci, presidi medici chirurgi, vestiti, coperte, giocattoli, alimenti, tutto quello che abbiamo trovato. Tre furgoni pieni e un’ambulanza autorizzata con farmaci e siamo partiti sabato sera intorno alle 20,00. Da Sora a Siret al confine tra Romania e Ucraina.”

Come è stato il viaggio?

“Il viaggio è durato circa 40 ore con i necessari stop e un po’ di tempo per riposare. Una volta entrati in Romania e Ungheria abbiamo tenuto un’andatura lenta complice anche la neve. Arrivati a destinazione, abbiamo atteso l’arrivo dei volontari ucraini che dovevano recuperare il materiale. Al confine con l’Ucraina abbiamo accolto in territorio Rumeno i ragazzi che hanno varcato il confine con dei furgoni per trasbordare il materiale che abbiamo portato.

I ragazzi che abbiamo incontrato ci hanno raccontato della situazione quotidiana fatta di vite passate in uno scantinato, senza casa, con regole stringenti dettate dal coprifuoco delle 22,00. E la paura non rientrare in tempo. Si doveva fare in fretta. Abbiamo consegnato un po’ di tutto. Quello che manca: vestiti, pannolini, abiti da donna, qualcosa per coprirsi, fa freddo lì. Mi ha colpito molto la dignità nel ricevere con il sorriso i doni. Ho visto riconoscenza ma, non disperazione. Una delle ragazze incontrate mi ha mandato il giorno dopo un grazie sul telefono, non lo aspettavo, mi ha fatto molto piacere. L’operazione è durata circa 6 ore poi siamo ripartiti, il trasbordo è stato complicato più che altro per le pratiche burocratiche. L’attesa di poter avere il contatto con i ragazzi oltre confine è stato il momento più faticoso. Io ho consegnato dei cioccolatini a delle bambine ucraine, erano felici ma, hanno aspettato l’ok della mamma per prenderli. Si ci penso commuovo.