Una 'brigata internazionale' di volontari per l'Ucraina

"L'Ucraina sta salutando l'arrivo dei volontari stranieri. I primi 16.000 sono già in viaggio per proteggere la libertà e la vita per noi e per tutti", così il presidente ucraino Zelensky ha accolto la notizia dei primi volontari combattenti per l'Ucraina, in un video pubblicato su Facebook giovedì scorso. Si chiama 'Legione internazionale di difesa territoriale', oppure più semplicemente 'Volunteers for Ukraine'.