Unhcr: sono 3,3 milioni i rifugiati ucraini fuggiti dalla guerra

Sono 3.328.692 i profughi che hanno lasciato l'Ucraina dall'inizio dell'invasione. È il dato aggiornato dell'Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), che sottolinea come il numero effettivo sia certamente più alto. Il totale dei rifugiati si è distribuito in gran parte nei Paesi confinanti all'Ucraina, secondo i dati forniti dai relativi governi: 2.010.693 in Polonia, 518.269 in Romania, 359.056 in Moldova, 299.273 in Ungheria, 240.009 in Slovacchia, 184.563 in Russia, 2.548 in Bielorussia. Per quanto riguarda l'Italia finora sono arrivati 53.669 rifugiati, soprattutto in bus, furgoni e auto private.

"Nella prima settimana, più di un milione di rifugiati dall'Ucraina hanno attraversato i confini nei paesi vicini e molti altri sono in movimento sia all'interno che all'esterno del paese", sottolinea l'Unhcr, e "si stima che circa 4 milioni di persone potrebbero fuggire dall'Ucraina".