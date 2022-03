Liberati i marinai-eroi di Snake Island: urlarono "fottetevi" ai russi

I 19 marinai di Snake Island, piccolo avamposto ucraino sul Mar Nero, avevano attirato l'attenzione internazionale per come avevano reagito all'ultimatum russo di deporre le armi e arrendersi: "Go fuck yourself", era stata la risposta ai russi urlata per radio, diventata un meme virale sui social.

Inizialmente si pensava che i marinai di Snake Island fossero stati uccisi dalla marina russa durante la prima settimana di guerra, ma in seguito era stato confermato che erano tenuti prigionieri. Poi, a un mese dall'inizio dell'invasione, il parlamento ucraino ha confermato il loro rilascio, nell'ambito di uno scambio con 11 marinai russi, catturati da una nave affondata vicino a Odessa.