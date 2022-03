Usa, ristabilita la pena di morte per il killer della maratona di Boston

L'annullamento del 2020 della corte d'appello

La corte d'appello aveva stabilito l'annullamento di condanna alla pena capitale, anche perchè - secondo il dispositivo - il giudice del processo aveva escluso prove riguardanti il fratello, Tamerlan Tsarnaev. "Non c'è stata controversia sulla colpevolezza del signor Tsarnaev - aveva scritto nel 2020 il giudice d'appello, O. Rogeriee Thompson - ma una premessa fondamentale del nostro sistema di giustizia penale, è che anche il peggiore tra noi merita di essere processato in modo equo, e punito legalmente". La prova esclusa dalla giuria riguardava il fatto che il fratello maggior deceduto, Tamerlan, fosse stato coinvolto in un triplice omicidio nel 2011, fatto posto dai legali di Dzhokhar come prova che il maggiore aveva già in precedenza "dominato ed intimidito il suo fratello minore".