Covid, il sindaco di new York esenterà dall'obbligo vaccinale atleti e artisti

Il sindaco di New York, Eric Adams, annuncerà in mattinata l'esenzione per atleti e artisti dall'obbligo di vaccinazione, una mossa che consentirà alla star dei Brooklyn Nets, Kyrie Irving, di giocare in casa e ai giocatori di baseball non vaccinati di scendere in campo quando inizia la stagione. La decisione sarà immediatamente effettiva, secondo una fonte informata.

L'obbligo di vaccinazione per i lavoratori si applicherà ancora in città alle persone con altri tipi di lavoro, compresi i dipendenti del governo.

La vicenda degli atleti Usa non vaccinati ha imbarazzato non poco il mondo sportivo a stelle e strisce. Si ricorda la presa di posizione di Andrew Wiggins dei Golden State Warriors, che aveva addotto motivazioni di ordine religiose. Le stime della Nba parlano di un 10% che ancora s’è tenuto ben distante dalla fatidica puntura nel braccio.

Ma la posizione più estremista è proprio quella dell'altra stella dell’Nba, ovvero Kyrie Irving. Personaggio particolare, già seguace di teorie come quella sulla terra piatta, il play guardia dei Brooklyn Nets è un no vax convinto perché ritiene che il vaccino sia un cavallo di Troia per inoculare microchip che determineranno il controllo delle persone. Anzi: il controllo delle persone di colore.