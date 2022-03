Fiocco rosa in casa di Valentino Rossi e della sua compagna Francesca Sofia Novello. È nata oggi Giulietta Rossi, la figlia primogenita della coppia. L'annuncio lo hanno dato in un post su Instagram, dove pubblicano anche una foto con il piedino della neo nata in primo piano. "Mamma e Babbo, sono al settimo cielo!", fanno sapere Rossi e la mamma.