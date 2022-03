Casa Bianca: il Venezuela ha liberato due prigionieri statunitensi

Il Venezuela ha liberato due prigionieri statunitensi tra cui un dirigente petrolifero detenuto nelle carceri del Paese dal 2017. Lo comunica la Casa Bianca.

La notizia era stata anticipata dal New York Times, che citava un funzionario americano e difensori dei diritti umani venezuelani.

Si tratta, scrive il quotidiano, "di un potenziale punto di svolta nelle relazioni dell'amministrazione Biden con il più fedele alleato della Russia nell'emisfero occidentale".

Il rilascio ha fatto seguito alla missione di una delegazione di alto livello statunitense in Venezuela nel fine settimana per incontrare il presidente Nicolás Maduro, parte di un più ampio programma dell'amministrazione Biden nei paesi autocratici che potrebbero ripensare i loro legami con il presidente Vladimir Putin in seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.

I colloqui con il Venezuela, che ha enormi riserve di petrolio accertate, hanno assunto una nuova urgenza dopo che Biden ha annunciato che gli Stati Uniti vieteranno le importazioni russe di petrolio e gas a causa dell'invasione.

Funzionari americani hanno affermato che il rilascio dei prigionieri "non fa parte di un accordo con il Venezuela per riavviare le vendite di petrolio agli Stati Uniti", che erano state vietate sotto l'amministrazione Trump.