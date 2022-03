Verso l'accerchiamento di Kiev, l'analisi del nostro inviato da Rostov

Con la notizia di questa notte dei combattimenti a Enerhodar, importante centro energetico dell’Ucraina che si trova sulla riva sinistra del fiume Dnepr, si puntano ancora di più sui riflettori non tanto e non solo sulla minaccia nucleare quanto sul fare proprie le infrastrutture nevralgiche del Paese. In questo senso l’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, ha un doppio significato. Da un lato si blocca il funzionamento di una centrale che, da sola, fornisce un quinto dell’energia all’intero Paese e, quindi, di far leva sulla popolazione. Dall’altro si toglie alla popolazione locale la possibilità di tagliare le gambe a sua volta al nemico. Zaporizhia è famosa per gli elettrodotti sul Dnieper, i cui piloni poggiano su isole. Tradotto: oltre che nevralgica come centrale nucleare, la città si presta ad essere anche un punto di attraversamento del fiume in caso venissero distrutti ponti dagli ucraini per rallentare l'avanzata nemica.