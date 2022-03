Stoltenberg (Nato): "La Russia cerca un pretesto per usare armi chimiche"

Nel vertice della Nato oggi a Bruxelles "abbiamo avuto il privilegio di ascoltare direttamente il presidente Zelensky e noi continueremo a sostenere lui ed il suo governo con importanti e crescenti quantità di aiuti militari per combattere l'aggressione russa e mantenere il diritto all'auto-difesa". Così ha dichiarato Joe Biden al termine del vertice della Nato sottolineando che "ad un mese dall'inizio dell'invasione" i leader hanno ribadito "il sostegno al popolo ucraino e la nostra determinazione a mettere la Russia davanti alle sue responsabilità per questa guerra brutale e il nostro impegno a rafforzare l'alleanza della Nato".

Il Presidente americano in una nota afferma:, in relazione rafforzamento della difesa, soprattutto sul fianco orientale dell'alleanza: "il nostro comunicato congiunto dice chiaramente che la Nato è forte e unita come non mai". I nuovi quattro gruppi di battaglia in Slovacchia, Romania, Bulgaria e Ungheria sono un " forte segnale che insieme difenderemo e proteggeremo ogni centimetro del territorio della Nato. Fra ora e il vertice Nato di giugno metteremo a punto piani per ulteriori forze per rafforzare la difesa della Nato. Adotteremo un aggiornamento del Strategic Concept per assicurare che la Nato sia pronta a far fronte a ogni sfida in un contesto di sicurezza nuovo e più pericoloso".

Stoltenberg ha inoltre fatto intendere che gli alleati hanno deciso di non soddisfare la richiesta del presidente Volodymyr Zelensky di fornire "l'1%"dei tank e dei jet dell'Alleanza. "Non entrerò nei dettagli, la Nato sta offrendo un aiuto militare significativo all'Ucraina", ha risposto a una domanda specifica.

"Abbiamo la responsabilità che il conflitto non si inasprisca oltre perchè sarebbe pericoloso e devastante" ma la Russia sta cercando un "pretesto" per usare armi biologiche e chimiche, accusando l'Ucraina e gli alleati ma "le accuse contro Kiev e la Nato sono assolutamente false". L'uso di armi chimiche o batteriologiche, ha aggiunto, "cambierebbe totalmente la natura del conflitto" e "avrebbe vaste conseguenze" in Ucraina ma anche "per i Paesi vicini". La Nato darà all'Ucraina "sostegno e forniture" contro le "minacce chimiche, batteriologiche e nucleari" con tecnologie di rilevazione, protezioni", strumenti di "crisis management e supporto medico". Allo stesso tempo gli alleati sono stati "invitati a prepararsi per eventuali effetti" provenienti da una minaccia di questo tipo. Dunque "stiamo lavorano per rafforzare e supportare l'Ucraina e per difendere noi stessi".

Al termine del summit straordinario della Nato, il segretario Jens Stoltenberg ha annunciato che i membri dell'Alleanza hanno approvato il dispiegamento di altri quattro gruppi tattici multinazionali supplementari in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia . Nella conferenza stampa al termine della riunione dei capi di Stato e di governo, Stoltenberg ha aggiunto che gli alleati prenderanno tutte le misure e tutte le decisioni necessarie per assicurare la sicurezza e la difesa degli alleati.

"Chiediamo alla Russia di impegnarsi in modo costruttivo in negoziati credibili con l'Ucraina per raggiungere risultati concreti, cominciando con un cessate il fuoco sostenibile e muovendo verso un ritiro completo delle sue truppe dal territorio ucraino". E' quanto si legge nella dichiarazione finale dei leader della Nato riuniti a Bruxelles per un vertice straordinario, durante il quale si è definita "deplorevole la continuata aggressione russa mentre proseguono le discussioni". "Sosteniamo gli sforzi dell'Ucraina per raggiungere la pace e quelli intrapresi a livello diplomatico sulla Russia per mettere fine alla guerra e alleviare le sofferenze umane", affermano i leader.

I leader hanno ribadito: "Rimaniamo determinati a mantenere una pressione coordinata a livello internazionale sulla Russia. Continueremo a lavorare in stretto coordinamento con le parti interessate e con altre organizzazioni internazionali, compresa l'Unione europea. Il coordinamento transatlantico rimane fondamentale per una risposta efficace a questa crisi".

"L'escalation retorica" del presidente russo Vladimir Putin è "irresponsabile e destabilizzante" affermano i leader nel comunicato diffuso oggi al termine del vertice straordinario di Bruxelles , ribadendo che l'attacco della Russia all'Ucraina "minaccia la sicurezza mondiale" e che "l'assalto alle norme internazionali rende il mondo meno sicuro".

"Le misure che adottiamo per garantire la sicurezza dell'Alleanza e dell'area euro-atlantica richiederanno un livello di risorse adeguato. Gli alleati stanno aumentando notevolmente le loro spese per la Difesa. Oggi abbiamo deciso di intensificare i nostri sforzi per onorare pienamente il nostro impegno di investimento nella Difesa". Lo affermano i capi di Stato e di Governo della Nato al termine della riunione che si e' tenuta a Bruxelles. "Continueremo a rafforzare la nostra capacità individuale e collettiva di resistere a qualsiasi forma di attacco". Al prossimo summit di Madrid (a fine giugno) "presenteremo ulteriori piani su come adempiere all'impegno di investimento nel settore della difesa".