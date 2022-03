La vice-premier ucraina conferma il primo scambio di prigionieri con i russi

Il vice primo ministro ucraino Irina Vereshchuk ha confermato l’avvenuto "primo scambio di prigionieri" con i russi. Secondo Vereshchuk, 10 soldati ucraini sono stati scambiati con 10 soldati russi catturati. L'ordine per lo scambio di prigionieri è stato dato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Inoltre, ha detto Vereshchuk, 11 marinai civili russi "salvati da una nave affondata al largo di Odessa" sono stati consegnati alla Federazione Russa.

"Come risultato di questo scambio, 19 marinai civili ucraini della nave di salvataggio Sapphire, catturati mentre cercavano di evacuare i militari ucraini dall'isola di Zmeiny, stanno tornando a casa. Secondo i termini dello scambio, anche la stessa nave di soccorso verrà restituita in Ucraina e inviata in un porto in Turchia.

I russi non hanno commentato lo scambio di prigionieri. Il 23 marzo, il ministero degli Esteri russo ha solo riferito che sono avvenuti “due scambi di persone trattenute con forza”.