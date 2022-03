La vicepremier ucraina, Olha Stefanishyna, denuncia: “Donne stuprate e uccise dai russi”

La vicepremier ucraina, durante l'intervista fatta dalla reporter di Sky News, Sophy Ridge, ha incoraggiato la ripresa dei colloqui tra Russia e Ucraina per una risoluzione diplomatica del conflitto e sottolineato come il territorio occupato dai russi non sia "un'opzione in discussione".

Anche Ihor Sapozhko , sindaco di Brovary , città ucraina di circa 140mila abitanti, ha detto di essere venuto a sapere da alcuni testimoni, fuggiti dalle zone occupate dall’esercito di Putin, che “ i soldati russi violentano le donne ucraine. È un problema grave, ancora non capiamo quanto sia diffuso. Ma siamo già a conoscenza di casi specifici ", avrebbe detto in un'intervista raccolta dal Corriere della Sera.

Gli ultimi attacchi, terribili, arrivano dal cielo, ma la battaglia è anche per le strade, dove l’avanzata dei militari russi produce uno scenario da incubo e dove alcune donne sarebbero state uccise in modo orrendo subito dopo le violenze subite. “Ci hanno detto, da più fonti, che almeno in una circostanza i soldati russi hanno violato le nostre soldatesse catturate durante la battaglia all’aeroporto di Hostomel, nei primi giorni della guerra. Non sappiamo il loro numero, laggiù si continua a combattere. Ma le vittime non possono testimoniarlo, dopo la violenza le hanno uccise, forse impiccandole e tagliate e pezzi per nascondere le prove”, ha detto Olha Stefanishyna.

Le autorità dell’Ucraina hanno denunciato, a più riprese, i presunti crimini di guerra messi in atto contro la popolazione.