Viminale: Il giorno del taser è arrivato. Distribuite 4.482 pistole in sette città

Da oggi, in 7 città italiane, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza possono utilizzare l'arma a impulsi elettrici, il “taser”, la pistola a impulsi elettrici. Si parte con Roma, Milano, Bari, Bologna, Firenze, Reggio Calabria, Brindisi. Dal 21 marzo poi la pistola elettrica arriverà in altre 11 città. La prima fornitura conta 4.482 armi ai reparti di controllo del territorio: le volanti della polizia, le gazzelle dei carabinieri e i baschi verdi della Finanza. "Un passo importante per ridurre i rischi per l'incolumità del personale" ha commentato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

Un taser costa intorno ai 1.600 euro, la fornitura è stata affidata alla Axon Public Safety Germany. Nel luglio del 2020 il ministero dell'Interno emanò una circolare per comunicare la "non aggiudicazione" per "prove balistiche non superate", di fatto bloccando la ditta, che però fece ricorso al Tar vincendo alla fine l'appalto nell'ottobre 2021.

“Il Taser è uno strumento di difesa e non di offesa, di sicurezza e non di violenza.” Per il sottosegretario al ministero dell'Interno Nicola Molteni si tratta di un deterrente straordinario che, come la sperimentazione ha dimostrato, produce la sua efficacia semplicemente con l'intimazione dell'arma all'aggressore e rappresenta una significativa garanzia per le forze dell'ordine ottenuta anche grazie alla collaborazione e condivisione dei sindacati della Polizia di Stato. Prossimo step, introdurre il Taser tra gli operatori della Polizia penitenziaria e per gli agenti della Polizia locale.