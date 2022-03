Viminale: in Italia 17mila profughi dall'Ucraina tra cui 7mila minori

Sono 17.286 i cittadini ucraini entrati in Italia finora: 8.608 donne, 1.682 uomini e 6.996 minori.

Il dato è riportato dal sito del ministero dell’Interno e, aggiornato alle ore 8.00 di questa mattina, indica una crescita di altri 3mila arrivi in 24 ore. Le principali destinazioni risultano essere: Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove le persone in fuga raggiungono familiari e conoscenti già presenti in Italia.

La fuga in corso, sottolinea l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, è “la crisi di profughi più veloce in Europa dalla Seconda guerra mondiale”. Oltre un milione e mezzo di persone, dallo scorso 24 febbraio, hanno già lasciato le loro case in cerca di rifugio in altri Paesi.