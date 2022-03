Violenza di gruppo su una ragazzina: accusati 5 minori, due non imputabili perché hanno meno di 14

Sarebbe stata abusata in strada a Roma, mentre aspettava degli amici. Accusati come autori della violenza su una ragazzina di 14 anni, 5 minorenni: in tre, due 15enni e un 16enne, sono stati collocati in comunità, mentre gli altri due non sono imputabili perché hanno meno di 14 anni.

I fatti sono successi lo scorso 22 Dicembre del 2021, nella denuncia la minorenne ha raccontato che quella sera, stava aspettando degli amici in strada, in zona dell'Eur, quando 5 ragazzi - che non conosceva - dopo averla accerchiata, l'hanno bloccata trattenendola con forza: prima apprezzamenti a sfondo sessuale, poi i palpeggiamenti, fino ad averla baciata a forza e trascinata in un’area poco illuminata continuando a toccarla. Solo le urla della vittima sono riuscite ad attirare l'attenzione di due ragazzi che passavano nei pressi per caso e che sono intervenuti. Soccorritori che sono stati a loro volta aggrediti dal branco. Poi, l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Eur che hanno messo in fuga i cinque aggressori.

I militari sono riusciti a rintracciarli attraverso la raccolta di testimonianze, l'analisi dei profili che avevano sui social network ed infine, attraverso il riconoscimento fotografico.

I minori indagati sono tutti residenti a Roma, e proverrebbero - secondo quanto filtra - da "particolari" situazioni socio familiari.

Le indagini sulla violenza sono eseguite dai Carabinieri su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.