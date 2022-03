Visco, "la guerra getta una acuta incertezza sull'economia mondiale. Non rinviare sfida climatica"

La guerra e la situazione in Ucraina sono "gravi eventi che hanno gettato un'ombra di acuta incertezza sull'economia mondiale" già colpita dalla crisi globale e poi dalla pandemia. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, aprendo i lavori della XIII Conferenza con il Maeci dal titolo 'Transizione energetica, finanza e clima: sfide e opportunità'. Oggi, ha aggiunto, "è a repentaglio la pace nel nostro Continente, elemento cruciale degli equilibri determinatisi nel secondo dopoguerra. Si tratta di una cesura profonda, oltre che drammatica, che non potrà che portare equilibri diversi ancorché ora difficili da definire. Ci vorrà tempo per valutare i costi umani, morali nonché economici di questo sovvertimento", ha detto ancora Visco.

"Il contesto emerso dopo la guerra fredda sembra essere rimesso in questione, sono divenuti incerti il quadro di integrazione economica e finanziaria internazionale e l'articolato assetto multilaterale che, pur tra molte difficoltà, era riuscito a mantenere in vita il dialogo e la cooperazione - prosegue - Erano già emerse crepe negli ultimi anni, oggi è a repentaglio la pace nel nostro continente, elemento cruciale degli equilibri determinatisi nel secondo dopoguerra. Si tratta di una cesura profonda, oltre che drammatica, che non potrà che portare equilibri diversi ora difficili da definire". E prosegue: "La guerra ha reso pressante la necessità di affrontare il nodo della sicurezza energetica. In Europa, dove le politiche energetiche dei singoli paesi sono inevitabilmente interdipendenti, si pone l'esigenza di affrontare questa sfida in modo collettivo e unitario"

"La responsabilità primaria nell'affrontare il cambiamento climatico spetta ai governi nazionali, che hanno la necessaria legittimità democratica e possono applicare gli strumenti più adeguati, come l'imposizione di una carbon tax, l'eliminazione graduale dei sussidi ai combustibili fossili e misure normative sulle emissioni di gas serra, fornendo inoltre sussidi o incentivi fiscali alle attività verdi" ha sottolineato poi il Governatore.

"Nella transizione è necessario orientare in modo chiaro le aspettative di mercato. E' quindi necessario a tal fine operare per rendere sempre più credibile il quadro complessivo di cooperazione internazionale" - ha aggiunto Visco - E' oggi evidente che non ci sono risposte semplici e condivise, ma rimandare la sfida climatica non è certo una soluzione: vorrebbe solo dire trovarsi costretti tra qualche anno a prendere misure più forti e repentine per evitare scenari ambientali catastrofici. Sarebbe quella che, nel linguaggio degli esperti di scenari climatici, è definita una transizione disordinata", ha aggiunto il governatore.

"Azzerare le emissioni nette di gas serra entro la metà del secolo - ha sottolineato - è necessario per evitare effetti disastrosi sul piano economico e sociale e per salvaguardare ecosistemi e biodiversità. Il cambiamento climatico pone seri rischi per il buon funzionamento e la stabilità delle nostre economie, e perseguire una transizione giusta e ordinata a livello globale richiede un forte coordinamento internazionale".

Il "rafforzamento della sicurezza energetica, come ogni assicurazione, comporta dei costi" ma "pone anche difficili dilemmi" come il “garantire approvvigionamenti più sicuri nell'immediato e assicurare la sostenibilità economica e ambientale nel medio e lungo periodo - dice ancora Visco - Potrebbe essere necessario discostarsi, temporaneamente, dal sentiero di decarbonizzazione intrapreso, ad esempio rallentando la dismissione delle centrali a carbone, ma occorre evitare che questi scostamenti inducano incertezza sui piani a medio termine, con l'effetto di scoraggiare gli investimenti indispensabili a realizzare la transizione energetica".

"In momenti di crisi internazionale come quello presente ci rendiamo conto di quanto siano importanti la coesione, l'articolazione e l'efficacia del nostro Sistema Paese" spiega infine Visco. "In questo contesto - ha rimarcato - sono sempre più convinto che la stretta collaborazione tra la Banca d'Italia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale costituisce e continuerà a dimostrarsi uno strumento prezioso al servizio del Paese".