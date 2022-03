Putin: "Bisogna agire con decisione contro le aziende straniere che lasciano la Russia"

Il presidente russo Vladimir Putin, durante una riunione di governo, ha affermato che le sanzioni contro la Russia da parte dell'Occidente sarebbero state imposte in ogni caso. "Non ho dubbi che queste sanzioni sarebbero state imposte in un modo o nell'altro, come lo sono state negli ultimi anni". Lo riporta la Tass.

Ha ammesso che le sanzioni occidentali hanno "creato problemi" alla Russia ma ha affermato che Mosca li "risolverà". L'economia russa "si sta adattando alla nuova situazione" e ha dichiarato che i prezzi globali del mercato alimentare aumenteranno ulteriormente se la pressione economica internazionale sulla Russia continuerà.

Putin ha anche ricordato che la Russia sta mantenendo tutti i suoi impegni relativi alle esportazioni energetiche, comprese quelle attraverso l'Ucraina e ha chiesto, secondo quanto riporta la Tass, all'Occidente di non dare la colpa a Mosca per l'aumento dei prezzi dell'energia.

Bisogna "agire con decisione" contro le aziende straniere che hanno deciso di lasciare la Russia.

Il presidente russo ha anche ribadito che "l'assistenza alla popolazione del Donbass era un dovere della Russia, non avevamo altra scelta, il supporto popolare mostra che la Russia sta facendo la cosa giusta".