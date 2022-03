Volodymyr Zelensky: "Raggiunta una svolta, siamo sulla strada per la vittoria"

"Abbiamo già raggiunto una svolta strategica. Siamo già sulla strada per la vittoria. Abbiamo bisogno di tempo, pazienza, saggezza, energia, dobbiamo fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile". Sono le parole pronunciate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio diffuso oggi, mentre il paese è ancora sotto i bombardamenti russi.

"Noi lottiamo per la nostra libertà già da 16 giorni", ha proseguito, "si aspettavano che gli ucraini si arrendessero" e invece gli ucraini "persone fiere, non hanno permesso agli occupanti" russi di prendersi il paese. Ora "La Russia deve pagare per questa terribile guerra, pagare quotidianamente. Già oggi nuove decisioni sulle sanzioni da parte dei nostri partner. L'Unione europea deve fare di più per l'Ucraina e per se stessa, noi siamo in attesa".

Ha poi aggiunto che “è una guerra patriottica. Una guerra con un nemico molto ostinato che ignora le migliaia dei suoi soldati uccisi, che raduna riservisti e soldati di leva in tutta la Russia per gettarli nell'inferno della guerra, che ha inventato per importare mercenari contro il nostro popolo. Catastrofe umanitaria sono due parole che sono diventate sinonimo a tutti gli effetti di altre due parole: Federazione Russa. Nell'ultima notte e mattina, gli occupanti" hanno colpito "l'approvvigionamento idrico di Chernigov. La città è rimasta senz'acqua. Stiamo facendo di tutto per riprendere l'approvvigionamento idrico a causa dei continui bombardamenti in alcune parti di Sumy, Kiev. Nelle regioni di Donetsk non c'è elettricità, ci sono problemi con il riscaldamento, non c'è gas, l'acqua: si tratta di una catastrofe umanitaria".



Nel suo discorso ha anche fatto riferimento a "migliaia di soldati" uccisi e ha aggiunto che c'è ancora bisogno di tempo, pazienza, saggezza, energia, capacità di fare il proprio lavoro al massimo, per vincere insieme.

Intanto, l'agenzia di stampa russa Tass ha riferito le parole del portavoce di Putin, Dmitry Peskov, secondo cui non è da escludersi un incontro tra i due presidenti: "Innanzitutto - ha spiegato - le delegazioni e i ministri devono fare la propria parte del lavoro, per garantire che i presidenti non si incontrino solo per una conversazione, come parte del processo, ma per ottenere dei risultati".