Von der Leyen a Madrid incontra Sanchez: "È un momento decisivo per le nostre democrazie"

"Questo è un momento decisivo per le nostre democrazie. Siamo determinati a limitare la capacità di Putin di finanziare la sua atroce guerra". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Madrid, al termine dell'incontro con il premier Pedro Sanchez. "Questa guerra scatenata da Putin non è solo atroce, è anche una lotta tra le nostre democrazie e l'autocrazia. E la Spagna sa molto bene che la democrazia non ha prezzo e che dobbiamo difenderla".

"Il numero dei rifugiati" dall'Ucraina "supera già 1,2 milioni e probabilmente aumenterà più volte nei giorni e nelle settimane a venire. Si tratta di donne, uomini e bambini innocenti che scappano dalla guerra spietata e brutale di Putin e hanno bisogno della nostra assistenza immediata". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

La presidente ha indicato che tutti i paesi membri stanno mostrando "un grande cuore" e ha lodato "i paesi in prima linea come Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria, ma anche la Moldavia, per la loro straordinaria solidarietà". L'Ue, ha ricordato, sta fornendo una prima tranche di 500 milioni di euro per aiutare i rifugiati e questa settimana, trovando l'accordo per attivare la direttiva sulla protezione temporanea, ha fatto sì che "i rifugiati ucraini ottengano immediatamente i diritti di soggiorno nell'Ue per almeno un anno". "I rifugiati dall'Ucraina meritano la nostra solidarietà e il nostro sostegno, così come i paesi che li accolgono", ha aggiunto.

"L'Ue deve liberarsi della dipendenza dal gas, petrolio e carbone della Russia. E per questo dobbiamo diversificare, diventare più efficienti e investire massicciamente nelle rinnovabili". La Spagna, grazie alla "quota impressionante di rinnovabili" nel suo mix energetico nazionale, "svolgerà un ruolo importante nel fornire l'Europa e per questo dobbiamo lavorare sulle interconnessioni tra la penisola iberica e il resto dell'Unione europea, è una delle priorità principali", ha sottolineato von der Leyen.

"Dobbiamo aiutare i consumatori, le famiglie e le imprese che hanno problemi con il caro bollette, sarà sicuramente un tema al vertice informale di Versailles" del 10 e 11 marzo, ha aggiunto.

Il meeting di Madrid fa parte della serie di visite della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ai capi di stato e di governo europei per mantenere uno stretto coordinamento davanti alla guerra in Ucraina.

Dopo aver incontrato il presidente rumeno, Klaus Iohannis a Bucarest e il premier spagnolo, Pedro Sanchez a Madrid, von der Leyen sarà domani a Berlino dal cancelliere tedesco Olaf Scholz. I due "discuteranno della situazione attuale in Ucraina e prepareranno il vertice informale a Versailles del 10 e 11 marzo", riferisce il portavoce di von der Leyen, Eric Mamer.

Lunedì a Bruxelles la presidente Ue riceverà il premier italiano Mario Draghi.